Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29242
1- 5613
2- 1217
3- 0393
4- 3807
5- 5695
6- 5241
7- 2978
8- 2717
9- 9345
10- 3003
11- 0500
12- 9356
13- 9247
14- 8559
15- 5621
16- 1168
17- 9050
18- 1314
19- 3328
20- 5676
El 13 en el mundo de los sueños es La Yeta
29 C ° ST 31.23 °
26 Enero de 2026 11.45
Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29242
1- 5613
2- 1217
3- 0393
4- 3807
5- 5695
6- 5241
7- 2978
8- 2717
9- 9345
10- 3003
11- 0500
12- 9356
13- 9247
14- 8559
15- 5621
16- 1168
17- 9050
18- 1314
19- 3328
20- 5676
El 13 en el mundo de los sueños es La Yeta