Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 29242

1- 5613

2- 1217

3- 0393

4- 3807

5- 5695

6- 5241

7- 2978

8- 2717

9- 9345

10- 3003

11- 0500

12- 9356

13- 9247

14- 8559

15- 5621

16- 1168

17- 9050

18- 1314

19- 3328

20- 5676

El 13 en el mundo de los sueños es La Yeta



