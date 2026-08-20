Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 30062
1- 5949
2- 7478
3- 8464
4- 4601
5- 0184
6- 8604
7- 1280
8- 1025
9- 5955
10- 6604
11- 0730
12- 5728
13- 6255
14- 8658
15- 5465
16- 1110
17- 4790
18- 3604
19- 9767
20- 1913
El 49 en el mundo de los sueños es La Carne
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20 Agosto de 2026 11.44
Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 30062
1- 5949
2- 7478
3- 8464
4- 4601
5- 0184
6- 8604
7- 1280
8- 1025
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