Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 30062

1- 5949

2- 7478

3- 8464

4- 4601

5- 0184

6- 8604

7- 1280

8- 1025

9- 5955

10- 6604

11- 0730

12- 5728

13- 6255

14- 8658

15- 5465

16- 1110

17- 4790

18- 3604

19- 9767

20- 1913

El 49 en el mundo de los sueños es La Carne



