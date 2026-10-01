Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 30242
1- 7213
2- 7872
3- 9330
4- 3356
5- 3165
6- 7920
7- 5629
8- 7805
9- 2895
10- 3438
11- 7591
12- 1320
13- 7503
14- 9732
15- 7913
16- 1155
17- 8121
18- 0313
19 -1177
20- 3001
El 13 en el mundo de los sueños es La Yeta
14 C ° ST 13.62 °
1 Octubre de 2026 11.53
Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 30242
1- 7213
2- 7872
3- 9330
4- 3356
5- 3165
6- 7920
7- 5629
8- 7805
9- 2895
10- 3438
11- 7591
12- 1320
13- 7503
14- 9732
15- 7913
16- 1155
17- 8121
18- 0313
19 -1177
20- 3001
El 13 en el mundo de los sueños es La Yeta