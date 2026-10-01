  • Dólar
  • BNA $1490 ~ $1540
  • BLUE $1540 ~ $1560
  • TURISTA $1937 ~ $1937

14 C ° ST 13.62 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Jueves 01 de Octubre del 2026

1 Octubre de 2026 11.53

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 30242

1- 7213

2- 7872

3- 9330

4- 3356

5- 3165

6- 7920

7- 5629

8- 7805

9- 2895

10- 3438

11- 7591

12- 1320

13- 7503

14- 9732

15- 7913

16- 1155

17- 8121

18- 0313

19 -1177

20- 3001

 

El 13 en el mundo de los sueños es La Yeta


 

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también