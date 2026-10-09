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Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Viernes 9 de Octubre del 2026

9 Octubre de 2026 11.55

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 30277

1- 3745

2- 6610

3- 9241

4- 9113

5- 8045

6- 0284

7- 4668

8- 8736

9- 7211

10- 3360

11- 3580

12- 4202

13- 7977

14- 8060

15- 6143

16- 3911

17- 6291

18- 7454

19- 6051

20- 4103

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