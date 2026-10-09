Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 30277
1- 3745
2- 6610
3- 9241
4- 9113
5- 8045
6- 0284
7- 4668
8- 8736
9- 7211
10- 3360
11- 3580
12- 4202
13- 7977
14- 8060
15- 6143
16- 3911
17- 6291
18- 7454
19- 6051
20- 4103
El 45 en el mundo de los sueños El vino
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9 Octubre de 2026 11.55
Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 30277
1- 3745
2- 6610
3- 9241
4- 9113
5- 8045
6- 0284
7- 4668
8- 8736
9- 7211
10- 3360
11- 3580
12- 4202
13- 7977
14- 8060
15- 6143
16- 3911
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19- 6051
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