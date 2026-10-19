Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 1130 hs
Sorteo n° 30312
1- 0253
2- 4421
3- 9805
4- 8771
5- 4624
6- 7276
7- 1130
8- 4741
9- 0796
10- 0733
11- 8629
12- 2282
13- 0049
14- 4282
15- 4298
16- 7388
17- 1084
18- 5158
19- 5356
20- 8478
El 53 en el mundo de los sueños es El Barco
18 C ° ST 17.78 °
19 Octubre de 2026 11.50
Matutina 1130 hs
Sorteo n° 30312
1- 0253
2- 4421
3- 9805
4- 8771
5- 4624
6- 7276
7- 1130
8- 4741
9- 0796
10- 0733
11- 8629
12- 2282
13- 0049
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15- 4298
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19- 5356
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