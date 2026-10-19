Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 1130 hs

Sorteo n° 30312

1- 0253

2- 4421

3- 9805

4- 8771

5- 4624

6- 7276

7- 1130

8- 4741

9- 0796

10- 0733

11- 8629

12- 2282

13- 0049

14- 4282

15- 4298

16- 7388

17- 1084

18- 5158

19- 5356

20- 8478

El 53 en el mundo de los sueños es El Barco



