Conmoción por la muerte de un bebé de un año trasladado de Huillapima al "Eva Perón"

Un menor de un año de edad falleció este domingo luego de presentar complicaciones agudas en su cuadro clínico y ser trasladado de urgencia desde el Hospital Zonal de Huillapima hasta el Hospital de Niños Eva Perón. De acuerdo con la información recabada por el área de salud, el niño tenía un diagnóstico de base por retraso madurativo y recibía asistencia respiratoria en su domicilio particular.

El episodio se inició a las 12:00 horas, cuando el menor ingresó de urgencia al Hospital Zonal, acompañado por su progenitora. Ambos tienen domicilio en el barrio Las Flores s/n, de la localidad de Huillapima.

La llegada del niño al establecimiento sanitario se produjo en un contexto de complicaciones agudas que afectaban su estado clínico y que motivaron la intervención de los profesionales de salud. Ante la situación, se dispuso su derivación y traslado urgente hacia un centro pediátrico de mayor complejidad para recibir atención médica especializada.

Los antecedentes y el traslado

Según los datos proporcionados por el área de salud, el menor presentaba un diagnóstico de base por retraso madurativo y se encontraba bajo tratamiento de asistencia respiratoria en su vivienda particular.

Este antecedente formaba parte de su situación clínica previa al episodio que motivó la atención de urgencia. La aparición de complicaciones agudas determinó la necesidad de trasladarlo desde el hospital zonal hacia el Hospital de Niños Eva Perón, donde podía recibir asistencia médica ante la gravedad del cuadro presentado.

Luego de la atención inicial en el Hospital Zonal de Huillapima, se resolvió el traslado de urgencia al Hospital de Niños Eva Perón. La derivación se concretó como respuesta al agravamiento del cuadro clínico del paciente. A su llegada al centro pediátrico, el lactante fue ingresado de manera inmediata a la sala de reanimación. Allí recibió asistencia médica crítica por parte de los profesionales que se encontraban de turno.

Durante ese período, el equipo médico actuó para atender al paciente, cuya condición había requerido previamente la derivación desde Huillapima. Sin embargo, pese a la atención recibida, posteriormente se confirmó el fallecimiento.

El fallecimiento

A las 12:17 horas, apenas 17 minutos después del horario registrado para el ingreso inicial al Hospital Zonal de Huillapima, los médicos especialistas del Servicio de Terapia Intensiva informaron formalmente el fallecimiento del menor. La comunicación médica confirmó el desenlace fatal luego de que el niño fuera recibido en el nosocomio pediátrico y asistido de manera crítica en la sala de reanimación.

Tras el fallecimiento del menor, se informó la intervención de la Unidad Judicial N.º 1, organismo que tomó participación en el episodio. La intervención judicial quedó consignada entre los datos vinculados al caso. No se brindaron detalles adicionales sobre las actuaciones realizadas, las medidas dispuestas ni las circunstancias que serán objeto de evaluación.

Tampoco se informaron conclusiones sobre las causas del fallecimiento, por lo que no corresponde establecer una relación causal entre los antecedentes clínicos del niño, las complicaciones agudas y el desenlace a partir de los datos disponibles.