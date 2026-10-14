Investigan la muerte de un efectivo policial en la zona Este de la Capital

Un efectivo de la Policía de la Provincia fue encontrado sin vida en la zona Este de la ciudad Capital, en un hecho que es materia de investigación y que motivó la intervención de las autoridades judiciales en turno.

El hallazgo se produjo durante las últimas horas y, tras conocerse la situación, se dio inmediata intervención a la Justicia para avanzar con las actuaciones correspondientes. Las autoridades dispusieron las primeras medidas de rigor en el lugar, con el objetivo de iniciar las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Por el momento, la información disponible no precisa la identidad del efectivo ni aporta detalles sobre las circunstancias en las que fue encontrado. Tampoco se informaron oficialmente las causas de la muerte, por lo que el caso permanece bajo investigación a la espera de los resultados de las medidas ordenadas.

La intervención judicial constituye el primer paso para establecer qué ocurrió y determinar las circunstancias que rodearon el deceso del integrante de la fuerza provincial. En ese marco, las actuaciones se orientan a reunir los elementos necesarios para conocer las causas del fallecimiento.

La Justicia ordenó una autopsia

Entre las medidas dispuestas tras el hallazgo, las autoridades judiciales ordenaron la realización de la autopsia correspondiente, un procedimiento destinado a establecer fehacientemente las causas del fallecimiento. El estudio médico forense será fundamental para avanzar en el esclarecimiento del caso, ya que permitirá contar con información específica sobre el motivo de la muerte. Hasta que se conozcan sus resultados, no se cuenta con una determinación oficial sobre qué provocó el deceso.

En paralelo, las autoridades judiciales dispusieron las actuaciones iniciales de rigor en el lugar donde se produjo el hallazgo. Estas medidas se enmarcan en el procedimiento destinado a reunir información relevante para esclarecer lo sucedido.