Conmoción en la Policía: identificaron al efectivo hallado sin vida en Catamarca

La jornada de este miércoles quedó marcada por el fallecimiento de un integrante de la Policía de la Provincia, cuya identidad fue confirmada como Claudio Rafael Palacios, quien cumplía funciones con la jerarquía de oficial principal dentro de la institución.

El conocimiento de su identidad puso nombre y apellido a un hecho que generó conmoción en el ámbito policial. Palacios fue encontrado sin vida en un domicilio de la localidad de La Tercena, departamento Fray Mamerto Esquiú, donde, según trascendió, su cuerpo presentaba una herida de arma de fuego.

Tras conocerse el hecho, hasta el domicilio se trasladaron efectivos policiales, peritos y numerarios de la Unidad Judicial 11, quienes trabajaron en el lugar bajo las directivas de la Fiscalía interviniente.

La presencia de los distintos equipos respondió a las actuaciones necesarias ante el hallazgo de una persona fallecida en esas circunstancias. El trabajo se desarrolló bajo la conducción de la autoridad judicial correspondiente, que impartió las instrucciones para continuar con el procedimiento.

Entre las medidas dispuestas, se ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial del Cementerio Municipal de la Capital. La decisión quedó comprendida dentro de las diligencias posteriores al hallazgo y fue una de las principales disposiciones informadas en relación con el caso.

Dolor y conmoción dentro de la fuerza policial

El fallecimiento de Palacios provocó profunda conmoción en la fuerza policial, donde la noticia fue recibida con pesar. La institución expresó sus condolencias a través de las redes sociales por el deceso de uno de sus integrantes.

Las expresiones de condolencia reflejaron el impacto que causó la pérdida dentro del ámbito de la Policía de la Provincia. En medio de las actuaciones judiciales desplegadas tras el hallazgo, el fallecimiento del oficial principal se convirtió también en motivo de pesar para la institución a la que pertenecía.