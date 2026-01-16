Resultado del sorteo nocturno de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo nocturno nº 29205
- 0291
- 2189
- 3308
- 9924
- 9125
- 9025
- 8559
- 0930
- 6108
- 7443
- 5530
- 4746
- 8956
- 8998
- 4667
- 3975
- 2004
- 7071
- 9369
- 0071
El número 91 en el mundo de los sueños es el excusado. Este número se asocia a descargas, limpieza y necesidad de soltar lo que ya no sirve. En la interpretación popular, el excusado simboliza eliminar tensiones, preocupaciones o situaciones incómodas. Soñar con este número suele interpretarse como un llamado a liberarse de cargas acumuladas y cerrar ciclos pendientes.
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.