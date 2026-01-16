Resultado del sorteo nocturno de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo nocturno nº 29205

0291

2189

3308

9924

9125

9025

8559

0930

6108

7443

5530

4746

8956

8998

4667

3975

2004

7071

9369

0071

El número 91 en el mundo de los sueños es el excusado. Este número se asocia a descargas, limpieza y necesidad de soltar lo que ya no sirve. En la interpretación popular, el excusado simboliza eliminar tensiones, preocupaciones o situaciones incómodas. Soñar con este número suele interpretarse como un llamado a liberarse de cargas acumuladas y cerrar ciclos pendientes.

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.