Resultado del sorteo nocturno de la quiniela de Catamarca

Viernes 16 de enero de 2026

16 Enero de 2026 22.20

Quiniela de Catamarca

Sorteo nocturno nº  29205

 

  • 0291
  • 2189
  • 3308
  • 9924
  • 9125
  • 9025
  • 8559
  • 0930
  • 6108
  • 7443
  • 5530
  • 4746
  • 8956
  • 8998
  • 4667
  • 3975
  • 2004
  • 7071
  • 9369
  • 0071

El número 91 en el mundo de los sueños es el excusado. Este número se asocia a descargas, limpieza y necesidad de soltar lo que ya no sirve. En la interpretación popular, el excusado simboliza eliminar tensiones, preocupaciones o situaciones incómodas. Soñar con este número suele interpretarse como un llamado a liberarse de cargas acumuladas y cerrar ciclos pendientes.

 

 

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

  • Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
  • Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
  • Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
  • Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.

