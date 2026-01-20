Resultado del sorteo nocturno de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo nocturno nº 29220
- 4 5 3 6
- 1 5 8 1
- 0 3 6 8
- 6 8 5 3
- 3 0 2 7
- 6 6 6 8
- 8 7 4 0
- 0 8 6 7
- 0 0 9 7
- 5 4 9 1
- 2 4 9 7
- 5 0 6 9
- 5 0 1 7
- 5 4 7 9
- 0 3 8 5
- 2 2 4 3
- 0 3 9 7
- 7 3 3 2
- 7 9 7 7
- 1 5 7 0
El número 36 en el mundo de los sueños es la castaña. Este número se asocia a lo que se obtiene con esfuerzo y paciencia. En la simbología popular, la castaña representa resultados que llegan después de atravesar una cáscara dura: sacrificios, trabajo constante o situaciones que no fueron fáciles. Soñar con este número suele interpretarse como recompensa, aprendizaje y maduración tras una etapa exigente.
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.