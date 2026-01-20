Resultado del sorteo nocturno de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo nocturno nº 29220

4 5 3 6

1 5 8 1

0 3 6 8

6 8 5 3

3 0 2 7

6 6 6 8

8 7 4 0

0 8 6 7

0 0 9 7

5 4 9 1

2 4 9 7

5 0 6 9

5 0 1 7

5 4 7 9

0 3 8 5

2 2 4 3

0 3 9 7

7 3 3 2

7 9 7 7

1 5 7 0

El número 36 en el mundo de los sueños es la castaña. Este número se asocia a lo que se obtiene con esfuerzo y paciencia. En la simbología popular, la castaña representa resultados que llegan después de atravesar una cáscara dura: sacrificios, trabajo constante o situaciones que no fueron fáciles. Soñar con este número suele interpretarse como recompensa, aprendizaje y maduración tras una etapa exigente.

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.