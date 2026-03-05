Detectan productos vencidos y presencia de roedores en una distribuidora en Catamarca

El procedimiento fue realizado por personal de la Dirección de Bromatología, en el contexto de los operativos rutinarios de control que se llevan adelante en comercios, distribuidoras y locales vinculados a la manipulación y venta de alimentos.

Durante la inspección en el comercio ubicado en calle Zurita, los agentes municipales detectaron diversas irregularidades sanitarias que encendieron las alertas del área encargada de velar por la seguridad alimentaria.

Entre los principales hallazgos se encontraron:

Productos con fechas de vencimiento caducadas, lo que implica que ya no son aptos para el consumo.

Evidencia de presencia de roedores dentro del establecimiento.

Condiciones generales que representan un riesgo inminente para la salud pública.

Frente a este escenario, y siguiendo los protocolos correspondientes, el municipio dispuso la clausura preventiva del local comercial. Este tipo de medidas busca evitar que alimentos potencialmente contaminados o en mal estado lleguen a los consumidores.

La presencia de productos vencidos y signos de roedores dentro de un espacio donde se almacenan o distribuyen alimentos constituye una situación de gravedad desde el punto de vista sanitario, ya que puede derivar en contaminación de productos y en eventuales consecuencias para la salud de la población.

La importancia de los controles bromatológicos

Los operativos de fiscalización que realiza la Dirección de Bromatología forman parte de una política de control sanitario permanente sobre los comercios que intervienen en la cadena de distribución de alimentos.

Estas inspecciones tienen como finalidad verificar que los establecimientos cumplan con las normas vigentes en materia de higiene, manipulación de productos y condiciones edilicias adecuadas. Cuando se detectan irregularidades que comprometen la seguridad alimentaria, las autoridades pueden aplicar medidas que van desde advertencias hasta clausuras preventivas, como ocurrió en este caso.

El objetivo central es proteger la salud pública y garantizar que los alimentos que llegan a los consumidores se encuentren en condiciones seguras.

Recomendaciones para una compra segura

Además de los controles oficiales, desde el municipio se destaca la importancia de que los vecinos también participen activamente en la vigilancia de la calidad de los alimentos que adquieren.

En ese sentido, se difundieron una serie de recomendaciones para realizar compras seguras y detectar posibles irregularidades en los comercios.

Se recomienda verificar siempre:

Vencimientos:

Comprobar que la fecha de vencimiento sea claramente legible y que el producto se encuentre dentro del período de consumo vigente.

Rotulación:

El producto debe contar con una etiqueta que indique su procedencia y los datos del fabricante.

Estado del local:

Observar la limpieza general del establecimiento, la presencia de habilitaciones correspondientes y que el personal utilice la indumentaria reglamentaria, como guantes, cofia y barbijo cuando corresponda.

Estas pautas básicas permiten a los consumidores detectar situaciones irregulares y evitar adquirir productos que puedan representar un riesgo.

Cómo realizar una denuncia ante irregularidades

El municipio también recordó que los vecinos cuentan con distintos canales para informar situaciones irregulares detectadas en comercios, locales gastronómicos o distribuidoras.

Si un ciudadano advierte productos en mal estado, problemas de higiene o cualquier situación que pueda comprometer la seguridad alimentaria, puede realizar una denuncia inmediata a través de los siguientes medios:

App Capital Cerca

Línea Gratuita: 147

Atención Presencial: Dirección de Bromatología, ubicada en Echeverría esquina Caseros, de lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

Estos mecanismos permiten que las autoridades municipales actúen con rapidez ante posibles infracciones y refuercen los controles en los establecimientos denunciados.