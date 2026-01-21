Resultado del sorteo nocturno de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo nocturno nº 29225
- 2063
- 3346
- 6386
- 0922
- 9526
- 4648
- 0133
- 2768
- 8236
- 9538
- 7863
- 0492
- 3420
- 6454
- 6374
- 6998
- 0700
- 6674
- 1721
- 2072
El número 63 en el mundo de los sueños es el casamiento. En el mundo de los sueños, el casamiento simboliza unión, acuerdos y compromisos importantes. Representa el inicio de una nueva etapa, asociaciones que se consolidan o decisiones que implican responsabilidad y proyección a futuro. También puede estar vinculado a armonía, reconciliaciones o cambios positivos en lo personal y lo laboral.
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.