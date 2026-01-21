Resultado del sorteo nocturno de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo nocturno nº 29225

2063

3346

6386

0922

9526

4648

0133

2768

8236

9538

7863

0492

3420

6454

6374

6998

0700

6674

1721

2072

El número 63 en el mundo de los sueños es el casamiento. En el mundo de los sueños, el casamiento simboliza unión, acuerdos y compromisos importantes. Representa el inicio de una nueva etapa, asociaciones que se consolidan o decisiones que implican responsabilidad y proyección a futuro. También puede estar vinculado a armonía, reconciliaciones o cambios positivos en lo personal y lo laboral.

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.