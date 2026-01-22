Resultado del sorteo nocturno de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo nocturno nº 29230

6637

3229

5407

7376

0667

5806

4821

2658

9314

1715

6743

6856

9295

9209

1901

2903

4783

1637

7096

2559

El número 37 en el mundo de los sueños es el dentista. En el mundo de los sueños de la quiniela, el 37 representa al dentista. Este número suele asociarse con preocupaciones, molestias persistentes o situaciones que generan incomodidad, pero también con la necesidad de resolver un problema de fondo que viene postergándose. En muchos casos, simboliza advertencias, cuidado personal o decisiones que no pueden seguir evitándose.

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.