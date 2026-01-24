Resultado del sorteo nocturno de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo nocturno nº
- 3233
- 8146
- 6440
- 4506
- 7656
- 6376
- 2351
- 3053
- 5915
- 5399
- 1127
- 2991
- 7075
- 8434
- 8508
- 7913
- 4253
- 2602
- 7408
- 3585
El número 33 en el mundo de los sueños es Cristo. Se asocia simbólicamente con la espiritualidad, el sacrificio y la protección. En la interpretación popular de los sueños, este número suele vincularse con la fe, la guía moral y la búsqueda de sentido, así como con momentos en los que se requiere fortaleza interior o confianza ante situaciones complejas.
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.