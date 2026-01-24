Resultado del sorteo nocturno de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo nocturno nº

3233

8146

6440

4506

7656

6376

2351

3053

5915

5399

1127

2991

7075

8434

8508

7913

4253

2602

7408

3585

El número 33 en el mundo de los sueños es Cristo. Se asocia simbólicamente con la espiritualidad, el sacrificio y la protección. En la interpretación popular de los sueños, este número suele vincularse con la fe, la guía moral y la búsqueda de sentido, así como con momentos en los que se requiere fortaleza interior o confianza ante situaciones complejas.

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.