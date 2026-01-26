Resultado del sorteo nocturno de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la tarde nº 29245

2527

5819

0909

9276

3094

5912

1948

4326

6094

2482

6994

1978

9072

6649

1623

4915

0061

7490

1065

0104

El número 27 en el mundo de los sueños es el peine. Soñar con el peine se asocia al orden, la necesidad de acomodar ideas y poner claridad en situaciones confusas. En la quiniela, este número suele vincularse con momentos de reorganización personal, decisiones que buscan equilibrio y la intención de "desenredar" conflictos antes de avanzar.

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.