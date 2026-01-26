Resultado del sorteo nocturno de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo de la tarde nº 29245
- 2527
- 5819
- 0909
- 9276
- 3094
- 5912
- 1948
- 4326
- 6094
- 2482
- 6994
- 1978
- 9072
- 6649
- 1623
- 4915
- 0061
- 7490
- 1065
- 0104
El número 27 en el mundo de los sueños es el peine. Soñar con el peine se asocia al orden, la necesidad de acomodar ideas y poner claridad en situaciones confusas. En la quiniela, este número suele vincularse con momentos de reorganización personal, decisiones que buscan equilibrio y la intención de "desenredar" conflictos antes de avanzar.
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.