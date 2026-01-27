Resultado del sorteo nocturno de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo nocturno nº29250
- 0231
- 4897
- 2389
- 1216
- 9839
- 6194
- 4939
- 8516
- 9132
- 0013
- 4001
- 5069
- 2873
- 9909
- 5404
- 3259
- 0672
- 5442
- 2603
- 0500
El número 31 en el mundo de los sueños es la luz. La luz simboliza claridad, revelaciones y soluciones que salen a la superficie. En la interpretación onírica de la quiniela, este número se asocia con momentos de entendimiento, noticias positivas y la posibilidad de ver con mayor nitidez una situación que antes resultaba confusa.
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.