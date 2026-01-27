Resultado del sorteo nocturno de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo nocturno nº29250

0231

4897

2389

1216

9839

6194

4939

8516

9132

0013

4001

5069

2873

9909

5404

3259

0672

5442

2603

0500

El número 31 en el mundo de los sueños es la luz. La luz simboliza claridad, revelaciones y soluciones que salen a la superficie. En la interpretación onírica de la quiniela, este número se asocia con momentos de entendimiento, noticias positivas y la posibilidad de ver con mayor nitidez una situación que antes resultaba confusa.

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.