Resultado del sorteo nocturno de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo nocturno nº 29255
- 0748
- 0340
- 2219
- 0413
- 3287
- 3872
- 5647
- 2400
- 7511
- 5478
- 3026
- 0759
- 5059
- 8449
- 6707
- 2907
- 9208
- 6076
- 7819
- 2382
El número 48 en el mundo de los sueños es el muerto que habla.
El Muerto que habla simboliza mensajes ocultos, verdades que salen a la luz o advertencias importantes. En la interpretación onírica de la quiniela, suele asociarse a revelaciones, recuerdos que reaparecen o situaciones del pasado que vuelven para aportar una señal clave en el presente.
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.