  • Dólar
  • BNA $1415 ~ $1465
  • BLUE $1465 ~ $1485
  • TURISTA $1839.5 ~ $1839.5

25 C ° ST 25.17 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Resultado del sorteo nocturno de la quiniela de Catamarca

Miércoles 28 de enero de 2026.

28 Enero de 2026 22.17

Quiniela de Catamarca

Sorteo nocturno nº 29255

 

  1. 0748
  2. 0340
  3. 2219
  4. 0413
  5. 3287
  6. 3872
  7. 5647
  8. 2400
  9. 7511
  10. 5478
  11. 3026
  12. 0759
  13. 5059
  14. 8449
  15. 6707
  16. 2907
  17. 9208
  18. 6076
  19. 7819
  20. 2382

El número 48 en el mundo de los sueños es el muerto que habla.

El Muerto que habla simboliza mensajes ocultos, verdades que salen a la luz o advertencias importantes. En la interpretación onírica de la quiniela, suele asociarse a revelaciones, recuerdos que reaparecen o situaciones del pasado que vuelven para aportar una señal clave en el presente.

 

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

  • Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
  • Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
  • Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
  • Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también