Resultado del sorteo nocturno de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo nocturno nº 29255

0748 0340 2219 0413 3287 3872 5647 2400 7511 5478 3026 0759 5059 8449 6707 2907 9208 6076 7819 2382

El número 48 en el mundo de los sueños es el muerto que habla.

El Muerto que habla simboliza mensajes ocultos, verdades que salen a la luz o advertencias importantes. En la interpretación onírica de la quiniela, suele asociarse a revelaciones, recuerdos que reaparecen o situaciones del pasado que vuelven para aportar una señal clave en el presente.

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.