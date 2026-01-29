Resultado del sorteo nocturno de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo nocturno nº 29260
- 9212
- 4432
- 3693
- 8934
- 8264
- 0035
- 6761
- 4487
- 9039
- 8178
- 7453
- 1832
- 9426
- 3357
- 9993
- 7080
- 9737
- 2751
- 8347
- 4476
El número 12 en el mundo de los sueños es el soldado.
El soldado simboliza disciplina, esfuerzo y resistencia. En los sueños suele asociarse con la necesidad de enfrentar desafíos, mantener la firmeza ante situaciones difíciles y sostener la lucha personal hasta alcanzar un objetivo
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.