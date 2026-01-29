Resultado del sorteo nocturno de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo nocturno nº 29260

9212

4432

3693

8934

8264

0035

6761

4487

9039

8178

7453

1832

9426

3357

9993

7080

9737

2751

8347

4476

El número 12 en el mundo de los sueños es el soldado.

El soldado simboliza disciplina, esfuerzo y resistencia. En los sueños suele asociarse con la necesidad de enfrentar desafíos, mantener la firmeza ante situaciones difíciles y sostener la lucha personal hasta alcanzar un objetivo

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.