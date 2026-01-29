  • Dólar
Resultado del sorteo nocturno de la quiniela de Catamarca

Jueves 29 de enero de 2026-

29 Enero de 2026 22.53

Quiniela de Catamarca

Sorteo nocturno nº 29260

 

  • 9212
  • 4432
  • 3693
  • 8934
  • 8264
  • 0035
  • 6761
  • 4487
  • 9039
  • 8178
  • 7453
  • 1832
  • 9426
  • 3357
  • 9993
  • 7080
  • 9737
  • 2751
  • 8347
  • 4476

El número 12 en el mundo de los sueños es el soldado.

El soldado simboliza disciplina, esfuerzo y resistencia. En los sueños suele asociarse con la necesidad de enfrentar desafíos, mantener la firmeza ante situaciones difíciles y sostener la lucha personal hasta alcanzar un objetivo

 

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

  • Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
  • Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
  • Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
  • Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.

