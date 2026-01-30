Resultado del sorteo nocturno de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo nocturno nº 29265
- 2880
- 9833
- 6937
- 6890
- 4124
- 4959
- 9466
- 8811
- 3545
- 1038
- 3826
- 2104
- 5187
- 3186
- 7273
- 5370
- 1689
- 5563
- 0141
- 2773
El número 80 en el mundo de los sueños es la bocha.
En el mundo de los sueños de la quiniela, la bocha se asocia al juego, al movimiento y a situaciones que "ruedan" rápidamente. Simboliza decisiones en marcha, cambios dinámicos y la necesidad de estar atento a oportunidades que aparecen de forma inesperada.
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.