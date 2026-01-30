Resultado del sorteo nocturno de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo nocturno nº 29265

2880

9833

6937

6890

4124

4959

9466

8811

3545

1038

3826

2104

5187

3186

7273

5370

1689

5563

0141

2773

El número 80 en el mundo de los sueños es la bocha.

En el mundo de los sueños de la quiniela, la bocha se asocia al juego, al movimiento y a situaciones que "ruedan" rápidamente. Simboliza decisiones en marcha, cambios dinámicos y la necesidad de estar atento a oportunidades que aparecen de forma inesperada.

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.