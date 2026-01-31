Resultado del sorteo nocturno de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo nocturno nº 29270

5599

0640

0069

9003

4494

8199

5559

7882

7482

7773

2588

8058

9905

7437

1651

5667

5465

4734

5709

5341

El número 99 en el mundo de los sueños es el hermano.

En la quiniela de los sueños, el hermano representa vínculos cercanos, apoyo, compañía y situaciones relacionadas con la familia o personas de mucha confianza. Suele asociarse a ayuda mutua, lealtad y la necesidad de prestar atención al entorno más íntimo.

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.