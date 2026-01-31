Resultado del sorteo nocturno de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo nocturno nº 29270
- 5599
- 0640
- 0069
- 9003
- 4494
- 8199
- 5559
- 7882
- 7482
- 7773
- 2588
- 8058
- 9905
- 7437
- 1651
- 5667
- 5465
- 4734
- 5709
- 5341
El número 99 en el mundo de los sueños es el hermano.
En la quiniela de los sueños, el hermano representa vínculos cercanos, apoyo, compañía y situaciones relacionadas con la familia o personas de mucha confianza. Suele asociarse a ayuda mutua, lealtad y la necesidad de prestar atención al entorno más íntimo.
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.