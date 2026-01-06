  • Dólar
Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Martes 6 de enero de 2026.

6 Enero de 2026 10.07

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la primera nº 

 

  • 5384
  • 0086
  • 4367
  • 2366
  • 9830
  • 3257
  • 1190
  • 9602
  • 3820
  • 9094
  • 3032
  • 8599
  • 0798
  • 2578
  • 0217
  • 1774
  • 9630
  • 0052
  • 3960
  • 0252

El número 84 en el mundo de los sueños es la iglesia. Representa la fe, la protección espiritual, la búsqueda de paz interior y el refugio ante dificultades. En los sueños, la iglesia suele asociarse a pedidos, promesas, esperanza y momentos de reflexión profunda. También puede simbolizar apoyo, contención y necesidad de guía.

 

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

  • Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
  • Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
  • Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
  • Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.

