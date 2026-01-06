Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo de la primera nº
- 5384
- 0086
- 4367
- 2366
- 9830
- 3257
- 1190
- 9602
- 3820
- 9094
- 3032
- 8599
- 0798
- 2578
- 0217
- 1774
- 9630
- 0052
- 3960
- 0252
El número 84 en el mundo de los sueños es la iglesia. Representa la fe, la protección espiritual, la búsqueda de paz interior y el refugio ante dificultades. En los sueños, la iglesia suele asociarse a pedidos, promesas, esperanza y momentos de reflexión profunda. También puede simbolizar apoyo, contención y necesidad de guía.
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.