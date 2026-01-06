Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la primera nº

5384

0086

4367

2366

9830

3257

1190

9602

3820

9094

3032

8599

0798

2578

0217

1774

9630

0052

3960

0252

El número 84 en el mundo de los sueños es la iglesia. Representa la fe, la protección espiritual, la búsqueda de paz interior y el refugio ante dificultades. En los sueños, la iglesia suele asociarse a pedidos, promesas, esperanza y momentos de reflexión profunda. También puede simbolizar apoyo, contención y necesidad de guía.

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.