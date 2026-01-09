  • Dólar
  • BNA $1440 ~ $1490
  • BLUE $1485 ~ $1505
  • TURISTA $1872 ~ $1872

25 C ° ST 25.08 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Resultado del sorteo La Primera de la quiniela de Catamarca

Viernes 9 de Enero 2026

9 Enero de 2026 09.45

La Primera 09.30 hs

Sorteo n° 29171

1- 8265

2- 0192

3- 5592

4- 0554

5- 0208

6- 2765

7- 2090

8- 4272

9- 7306

10- 1976

11- 0948

12- 9662

13- 6180

14- 2855

15- 1299

16- 0513

17- 8772

18- 0366

19- 0133

20- 0650

El 65 en el mundo de los sueños El Cazador

 

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también