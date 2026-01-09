Resultado del sorteo La Primera de la quiniela de Catamarca

La Primera 09.30 hs
Sorteo n° 29171
1- 8265
2- 0192
3- 5592
4- 0554
5- 0208
6- 2765
7- 2090
8- 4272
9- 7306
10- 1976
11- 0948
12- 9662
13- 6180
14- 2855
15- 1299
16- 0513
17- 8772
18- 0366
19- 0133
20- 0650
El 65 en el mundo de los sueños El Cazador
25 C ° ST 25.08 °
9 Enero de 2026 09.45
La Primera 09.30 hs
Sorteo n° 29171
1- 8265
2- 0192
3- 5592
4- 0554
5- 0208
6- 2765
7- 2090
8- 4272
9- 7306
10- 1976
11- 0948
12- 9662
13- 6180
14- 2855
15- 1299
16- 0513
17- 8772
18- 0366
19- 0133
20- 0650
El 65 en el mundo de los sueños El Cazador