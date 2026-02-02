Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo de la primera nº 29271
- 9857
- 2142
- 1546
- 1644
- 0442
- 2714
- 6495
- 7732
- 6005
- 2380
- 9019
- 3001
- 7045
- 1060
- 6378
- 3173
- 3295
- 2669
- 8438
- 4814
El número 57 en el mundo de los sueños es el jorobado. En el mundo de los sueños, el jorobado suele asociarse a cargas, preocupaciones o responsabilidades acumuladas. También puede representar la necesidad de aliviar tensiones, soltar pesos del pasado o prestar atención a situaciones que se vienen arrastrando y piden resolución.
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.