Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la primera nº 29271

9857

2142

1546

1644

0442

2714

6495

7732

6005

2380

9019

3001

7045

1060

6378

3173

3295

2669

8438

4814

El número 57 en el mundo de los sueños es el jorobado. En el mundo de los sueños, el jorobado suele asociarse a cargas, preocupaciones o responsabilidades acumuladas. También puede representar la necesidad de aliviar tensiones, soltar pesos del pasado o prestar atención a situaciones que se vienen arrastrando y piden resolución.

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.