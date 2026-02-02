  • Dólar
Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Lunes 2 de febrero de 2026.

2 Febrero de 2026 10.05

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la primera nº 29271

 

  • 9857
  • 2142
  • 1546
  • 1644
  • 0442
  • 2714
  • 6495
  • 7732
  • 6005
  • 2380
  • 9019
  • 3001
  • 7045
  • 1060
  • 6378
  • 3173
  • 3295
  • 2669
  • 8438
  • 4814

El número 57 en el mundo de los sueños es el jorobado. En el mundo de los sueños, el jorobado suele asociarse a cargas, preocupaciones o responsabilidades acumuladas. También puede representar la necesidad de aliviar tensiones, soltar pesos del pasado o prestar atención a situaciones que se vienen arrastrando y piden resolución.

 

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

  • Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
  • Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
  • Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
  • Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.

