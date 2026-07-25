Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo de la primera nº2 9 9 5 6
- 4576
- 2074
- 5338
- 4343
- 8025
- 7920
- 6273
- 6719
- 1089
- 9819
- 0574
- 1094
- 9111
- 7576
- 1261
- 1713
- 2759
- 1427
- 5515
- 3650
Número ganador: 76
Significado en los sueños:
76 - Las llamas
Las llamas simbolizan transformación, energía y cambios profundos. En los sueños suelen representar el final de una etapa y el comienzo de otra, impulsando la renovación personal. También pueden reflejar pasión, fuerza interior y la capacidad de superar dificultades para avanzar hacia nuevos objetivos.