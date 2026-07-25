Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la primera nº2 9 9 5 6

4576 2074 5338 4343 8025 7920 6273 6719 1089 9819 0574 1094 9111 7576 1261 1713 2759 1427 5515 3650

Número ganador: 76

Significado en los sueños:

76 - Las llamas

Las llamas simbolizan transformación, energía y cambios profundos. En los sueños suelen representar el final de una etapa y el comienzo de otra, impulsando la renovación personal. También pueden reflejar pasión, fuerza interior y la capacidad de superar dificultades para avanzar hacia nuevos objetivos.