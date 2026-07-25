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Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Sábado 25 de julio de 2026.

25 Julio de 2026 10.17

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la primera nº2 9 9 5 6

  1. 4576
  2. 2074
  3. 5338
  4. 4343
  5. 8025
  6. 7920
  7. 6273
  8. 6719
  9. 1089
  10. 9819
  11. 0574
  12. 1094
  13. 9111
  14. 7576
  15. 1261
  16. 1713
  17. 2759
  18. 1427
  19. 5515
  20. 3650

Número ganador: 76

Significado en los sueños:
76 - Las llamas

Las llamas simbolizan transformación, energía y cambios profundos. En los sueños suelen representar el final de una etapa y el comienzo de otra, impulsando la renovación personal. También pueden reflejar pasión, fuerza interior y la capacidad de superar dificultades para avanzar hacia nuevos objetivos.

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