Tragedia en Catamarca: una persona murió tras caer en una obra en construcción

Una persona falleció tras caer en una obra en construcción ubicada en inmediaciones de avenida Juan Pablo Vera y calle Los Churqui. La víctima sería de apellido Sosa, de 58 años, según la información disponible. Al momento del hecho, eran seis las personas que se encontraban trabajando en la obra. En circunstancias que son investigadas, la víctima cayó y, como consecuencia del episodio, perdió la vida.

La situación generó la intervención de la Justicia y de distintas áreas de la Policía, que trabajan en el lugar para establecer con precisión qué ocurrió antes, durante y después de la caída.

La investigación busca determinar si se trató de un accidente o si existió la intervención de una tercera persona. Para avanzar en esa línea, fue convocado el personal de Homicidios, que quedó a cargo de las tareas vinculadas con el esclarecimiento de las circunstancias del fallecimiento.

¿Cómo ocurrió la caída?

La presencia de la división Homicidios responde a la necesidad de establecer si la caída fue accidental o si pudo haber existido algún tipo de intervención de una tercera persona. Por ese motivo, los investigadores comenzaron a reconstruir la secuencia del hecho a partir de los testimonios de las personas que se encontraban trabajando en la obra. De manera preventiva, el personal de la División Investigaciones separó a los demás obreros para consultarlos sobre los momentos previos, durante y posteriores a la caída.

La medida busca preservar las distintas versiones y permitir que cada trabajador pueda ser consultado individualmente sobre lo sucedido. La información aportada por quienes se encontraban en el lugar será parte de las tareas destinadas a reconstruir la secuencia que terminó con el fallecimiento de la mujer.

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