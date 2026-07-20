Confirman que Norma Varela Tula sufrió más de 40 heridas de arma blanca

La investigación por el crimen de Norma Varela Tula, la mujer de 61 años que fue encontrada sin vida el domingo en su vivienda del barrio La Chacarita, incorporó un elemento clave con la difusión de los resultados preliminares de la autopsia ordenada por la fiscal de Instrucción de feria, Yesica Miranda.

De acuerdo con el informe elaborado por los peritos forenses, la víctima falleció como consecuencia de un shock hipovolémico provocado por múltiples lesiones, una conclusión que fortalece la hipótesis de una muerte violenta y profundiza la investigación judicial que busca establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos y quiénes fueron los responsables.

El estudio forense permitió determinar la magnitud de las heridas sufridas por la mujer. Según precisaron familiares de Norma del Valle, el cuerpo presentaba más de 40 puñaladas distribuidas en distintas partes del cuerpo, principalmente en el rostro, el cuello y el pecho, evidenciando la extrema violencia del ataque.

Graves lesiones posteriores al fallecimiento

Además de las heridas que provocaron la muerte, el informe reveló que el cuerpo fue sometido a nuevas agresiones post mortem. Entre ellas, se confirmó una grave lesión en la zona vaginal, producto de un empalamiento, y también que la víctima fue golpeada y que su cabeza fue atravesada con un hierro.

Estos elementos forman parte de las actuaciones incorporadas a la causa y serán analizados junto con el resto de las pruebas reunidas por los investigadores para reconstruir la secuencia de los acontecimientos y determinar las circunstancias en las que se produjo el crimen.

La información surgida de la autopsia constituye uno de los principales elementos probatorios con los que cuenta la investigación en esta etapa inicial y permitirá orientar las medidas judiciales que continúan desarrollándose bajo la dirección de la fiscal interviniente.

El hallazgo del cuerpo

El cuerpo de Norma Varela Tula fue encontrado el domingo por la noche en una vivienda ubicada sobre calle Carlos de la Vega al 400, en el barrio La Chacarita.

El hallazgo se produjo luego de que una familiar alertara a la Policía al encontrar a la mujer aparentemente sin vida en el interior del domicilio. A partir de ese momento se activó el protocolo correspondiente y comenzaron las primeras tareas investigativas, que incluyeron el resguardo de la escena, el levantamiento de evidencias y el traslado del cuerpo para la realización de la autopsia.

Desde entonces, las actuaciones se desarrollan con la incorporación de pruebas periciales, testimonios y otros elementos que permitan reconstruir de manera precisa lo sucedido.

La investigación continúa

En el marco de la causa, el hijo de la víctima, también de apellido Tula, permanece arrestado mientras avanzan las diligencias impulsadas por la Fiscalía.

Los investigadores continúan con la recolección de pruebas, la toma de testimonios y la realización de pericias complementarias, con el objetivo de establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y determinar las responsabilidades correspondientes..

El avance de estas diligencias será determinante para esclarecer el homicidio y definir los próximos pasos dentro del proceso judicial que encabeza la fiscal Yesica Miranda.

La despedida de la víctima

Concluidas las pericias forenses, el cuerpo de Norma del Valle será entregado a sus familiares para que puedan realizar las ceremonias de despedida.

La familia ya dispuso los detalles del velatorio y del sepelio, que se llevará a cabo en Los Castillos, en el departamento Ambato, donde será inhumada una vez finalizados los trámites judiciales correspondientes.

Mientras tanto, la causa continúa abierta y la investigación sigue avanzando con el propósito de reconstruir cada uno de los hechos ocurridos, respaldada por los resultados preliminares de la autopsia y por las restantes medidas probatorias que se encuentran en curso.