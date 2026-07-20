Temporal histórico: el campamento Tres Quebradas registra -27° y están aislados

La cordillera del oeste catamarqueño atraviesa uno de los episodios climáticos más extremos de los últimos años. El intenso temporal de nieve que afecta la zona de Fiambalá mantiene aislado desde el jueves al personal del campamento minero Tres Quebradas, ubicado a 4.500 metros sobre el nivel del mar, donde este domingo se registró una temperatura de -27°C.

Las condiciones meteorológicas continúan siendo extremadamente adversas debido a una nevada persistente que se mantiene de manera ininterrumpida y que impide cualquier tipo de desplazamiento en la zona.

Como consecuencia del fenómeno, los operarios permanecen dentro del campamento a la espera de una mejora del tiempo que permita retomar las actividades y posibilite un traslado seguro.

La combinación de temperaturas extremadamente bajas, abundante acumulación de nieve y escasa visibilidad convirtió al lugar en uno de los puntos más afectados por el temporal que golpea a la cordillera catamarqueña.

El personal permanece resguardado

Desde el jueves, el campamento minero permanece completamente aislado debido a la imposibilidad de transitar por los caminos de alta montaña. Ante este escenario, el personal continúa resguardado dentro de las instalaciones mientras aguarda una mejora de las condiciones meteorológicas.

Hasta el momento no existen condiciones que permitan abandonar el lugar de manera segura, ya que la nevada continúa afectando toda el área y dificulta cualquier intento de circulación.

La prioridad permanece centrada en preservar la seguridad de los operarios hasta que el temporal disminuya su intensidad y los accesos vuelvan a ser transitables.

Nieve acumulada, vehículos cubiertos y visibilidad reducida

Las imágenes enviadas desde el campamento reflejan la magnitud del fenómeno meteorológico que afecta la zona. Las camionetas estacionadas en el predio quedaron completamente cubiertas por la nieve, una muestra del volumen de precipitaciones acumuladas desde el inicio del temporal.

En algunos sectores, la acumulación supera el metro de altura, dificultando cualquier tipo de movimiento dentro y fuera del establecimiento. A este escenario se suma una visibilidad prácticamente nula en distintos momentos del día.

La persistencia de la caída de nieve y la intensidad del viento en altura reducen considerablemente el campo visual, generando un contexto que impide el desplazamiento de vehículos y personas.

Estas condiciones explican por qué las actividades permanecen suspendidas y el campamento continúa aislado desde hace varios días.

Los sectores afectados

El fenómeno no impacta únicamente sobre el campamento Tres Quebradas. La intensa nevada alcanza a gran parte de la zona cordillerana del oeste de Catamarca, donde las condiciones climáticas complican especialmente las operaciones vinculadas a la actividad minera.

El estado de los caminos imposibilita el tránsito, lo que impide el movimiento de vehículos y el desarrollo normal de las tareas en los distintos sectores de la alta montaña. Las condiciones meteorológicas extremas mantienen prácticamente paralizada la circulación en toda la región afectada por el temporal.

El fuerte temporal también repercute directamente sobre el Paso Internacional San Francisco, que permanece cerrado debido a las condiciones climáticas extremas.

En ese sector se registran temperaturas cercanas a los -22°C, acompañadas por ráfagas de viento superiores a los 170 kilómetros por hora. La combinación de frío intenso, viento y nieve imposibilita completamente la circulación entre Argentina y Chile, motivo por el cual el paso fronterizo continúa inhabilitado.

La interrupción del tránsito responde a la necesidad de preservar la seguridad de quienes utilizan habitualmente ese corredor internacional.

Monitoreo permanente de la situación

Mientras el temporal continúa afectando la región cordillerana, las autoridades realizan un seguimiento constante de la evolución de las condiciones meteorológicas.

El objetivo es evaluar el comportamiento del fenómeno y determinar cuándo podrán restablecerse las condiciones mínimas de seguridad para reanudar la circulación y las actividades. Entretanto, el personal que permanece en el campamento minero dispone de los recursos necesarios para mantenerse resguardado hasta que el clima permita retomar las tareas.

La prioridad continúa siendo garantizar la seguridad de todos los trabajadores mientras persistan las condiciones extremas en la alta montaña.