Resultado del sorteo de La Primera de la quiniela de Catamarca

La Primera 09.30 hs
Sorteo n° 30051
1- 5099
2- 9251
3- 1894
4- 0897
5- 3635
6- 7946
7- 7147
8- 4788
9- 7616
10- 9756
11- 4679
12- 2243
13- 8102
14- 8001
15- 1957
16- 9598
17- 4716
18- 5048
19- 9395
20- 4160
El 99 en el mundo de los sueños
14 C ° ST 12.94 °
18 Agosto de 2026 10.09
La Primera 09.30 hs
Sorteo n° 30051
1- 5099
2- 9251
3- 1894
4- 0897
5- 3635
6- 7946
7- 7147
8- 4788
9- 7616
10- 9756
11- 4679
12- 2243
13- 8102
14- 8001
15- 1957
16- 9598
17- 4716
18- 5048
19- 9395
20- 4160
El 99 en el mundo de los sueños