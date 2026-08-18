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Resultado del sorteo de La Primera de la quiniela de Catamarca

Martes 18 de Agosto del 2026

18 Agosto de 2026 10.09

La Primera 09.30 hs

Sorteo n° 30051

1- 5099

2- 9251

3- 1894

4- 0897

5- 3635

6- 7946

7- 7147

8- 4788

9- 7616

10- 9756

11- 4679

12- 2243

13- 8102

14- 8001

15- 1957

16- 9598

17- 4716

18- 5048

19- 9395

20- 4160

 

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