Quini 6: un apostado se convirtió en multimillonario con un pozo récord

La suerte volvió a sorprender a la provincia de Buenos Aires en el sorteo del Quini 6 realizado este domingo 16 de agosto de 2026. Un único apostador logró acertar los seis números de la modalidad Tradicional y se quedó con un premio histórico de más de 7.600 millones de pesos.

El resultado convirtió a un nuevo apostador en millonario y marcó uno de los pozos más importantes entregados por el tradicional juego de la Lotería de la provincia de Santa Fe. La particularidad central del sorteo estuvo en que solamente un cartón consiguió acertar la combinación completa. De esta manera, todo el pozo correspondiente a esa modalidad quedó en manos de un único ganador.

El monto exacto adjudicado fue de $7.651.790.722,80, una cifra que representa la acumulación más alta de los últimos tiempos en el juego, según la información proporcionada.

Los seis números de la suerte

La combinación ganadora del Quini 6 Tradicional estuvo integrada por seis números que permitieron alcanzar el multimillonario premio. Los números sorteados fueron:

18

09

15

28

31

02

El apostador que había realizado esa jugada consiguió acertar la totalidad de la combinación y, como consecuencia, se adjudicó los $7.651.790.722,80 correspondientes al pozo. El dato adquiere especial relevancia porque no hubo que repartir el premio entre varios ganadores de la modalidad Tradicional. La información oficial indicó que un único apostador consiguió los seis aciertos.

Así, la combinación 18 - 09 - 15 - 28 - 31 - 02 quedó asociada al mayor golpe de suerte del sorteo de este domingo.

El cartón ganador fue jugado en Sarandí

Además del monto extraordinario del premio, otro dato que llamó la atención fue el lugar donde se realizó la apuesta. Según la información oficial, la jugada ganadora fue efectuada en Sarandí, localidad perteneciente al partido de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires.

De esta manera, el nuevo millonario del Quini 6 surgió de la zona sur del Gran Buenos Aires. El cartón que acertó los seis números había sido jugado en esa localidad y terminó siendo el único que logró completar la combinación ganadora del Sorteo Tradicional.

El dato geográfico permite ubicar el origen de la apuesta que terminó transformándose en un premio multimillonario. Desde Sarandí salió el cartón que, después del sorteo, quedó asociado con uno de los pozos más importantes otorgados por el tradicional juego de la Lotería de Santa Fe.

Un único ganador para un pozo extraordinario

La jornada del domingo dejó así una combinación de factores que hicieron particularmente significativo el resultado. Por un lado, el monto acumulado superó los 7.600 millones de pesos. Por otro, solamente una persona logró acertar los seis números requeridos en la modalidad Tradicional.

La situación hizo que el premio no tuviera que distribuirse entre distintos apostadores que hubieran conseguido la misma combinación. El único cartón ganador se llevó la totalidad del monto informado para ese premio.

La cifra de $7.651.790.722,80 convirtió al ganador en un nuevo multimillonario y ubicó al sorteo de este domingo entre los de mayor impacto por el volumen del pozo entregado.

La suerte, en este caso, quedó concentrada en una única jugada realizada en Sarandí. El apostador de la zona sur del Gran Buenos Aires consiguió acertar exactamente los seis números que conformaron el resultado del Quini 6 Tradicional.