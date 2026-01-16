Resultado del sorteo de la tarde de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo de la tarde nº29204
- 4983
- 8894
- 5271
- 2379
- 8799
- 3090
- 3338
- 1781
- 3151
- 1387
- 3772
- 1158
- 7283
- 4109
- 5543
- 8560
- 6451
- 9292
- 9031
- 9152
El número 83 en el mundo de los sueños es el mal tiempo. Este número está asociado a dificultades, demoras o contextos adversos. En la simbología popular, el "mal tiempo" representa obstáculos que obligan a esperar o a actuar con prudencia. Soñar con este número suele interpretarse como una advertencia: no es momento de apurarse, sino de resguardarse y planificar antes de avanzar.
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.