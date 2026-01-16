  • Dólar
  • BNA $1405 ~ $1455
  • BLUE $1480 ~ $1500
  • TURISTA $1826.5 ~ $1826.5

25 C ° ST 25.45 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Resultado del sorteo de la tarde de la quiniela de Catamarca

16 Enero de 2026 21.51

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la tarde nº29204

 

  • 4983
  • 8894
  • 5271
  • 2379
  • 8799
  • 3090
  • 3338
  • 1781
  • 3151
  • 1387
  • 3772
  • 1158
  • 7283
  • 4109
  • 5543
  • 8560
  • 6451
  • 9292
  • 9031
  • 9152

 

El número 83 en el mundo de los sueños es el mal tiempo.  Este número está asociado a dificultades, demoras o contextos adversos. En la simbología popular, el "mal tiempo" representa obstáculos que obligan a esperar o a actuar con prudencia. Soñar con este número suele interpretarse como una advertencia: no es momento de apurarse, sino de resguardarse y planificar antes de avanzar.

 

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

  • Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
  • Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
  • Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
  • Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.

