Resultado del sorteo de la tarde de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo de la tarde nº 29209
- 7997
- 3299
- 7080
- 5712
- 0860
- 9091
- 5676
- 6192
- 2832
- 5258
- 7824
- 6936
- 9235
- 5250
- 8775
- 7520
- 7035
- 3012
- 3361
- 2508
El número 97 en el mundo de los sueños es la mesa. Este número está asociado a reuniones, acuerdos y vida familiar o social. En la simbología popular, la mesa representa el encuentro, el diálogo y las decisiones compartidas. Soñar con este número suele interpretarse como una señal de conversaciones importantes, negociaciones o momentos de unión que pueden definir el rumbo de una situación.
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.