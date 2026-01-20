Resultado del sorteo de la tarde de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo nº 29219
- 0300
- 1045
- 2820
- 7087
- 9974
- 0609
- 6433
- 6894
- 3472
- 3185
- 6494
- 1923
- 4668
- 1182
- 9736
- 8742
- 8657
- 5293
- 0474
- 4812
El número 00 en el mundo de los sueños son los huevos. Este número está asociado a el origen, el potencial y el comienzo de algo nuevo. En la simbología popular, los huevos representan nacimiento, proyectos en gestación y oportunidades que todavía no se manifiestan del todo. Soñar con este número suele interpretarse como una señal de inicio, de algo que está por desarrollarse si se lo cuida y se le da tiempo.
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.