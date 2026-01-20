  • Dólar
  • BNA $1410 ~ $1460
  • BLUE $1485 ~ $1505
  • TURISTA $1833 ~ $1833

25 C ° ST 25.8 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Resultado del sorteo de la tarde de la quiniela de Catamarca

Martes 20 de enero de 2026.

20 Enero de 2026 20.06

Quiniela de Catamarca

Sorteo nº 29219

 

  • 0300
  • 1045
  • 2820
  • 7087
  • 9974
  • 0609
  • 6433
  • 6894
  • 3472
  • 3185
  • 6494
  • 1923
  • 4668
  • 1182
  • 9736
  • 8742
  • 8657
  • 5293
  • 0474
  • 4812

El número 00 en el mundo de los sueños son los huevos. Este número está asociado a el origen, el potencial y el comienzo de algo nuevo. En la simbología popular, los huevos representan nacimiento, proyectos en gestación y oportunidades que todavía no se manifiestan del todo. Soñar con este número suele interpretarse como una señal de inicio, de algo que está por desarrollarse si se lo cuida y se le da tiempo.

 

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

  • Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
  • Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
  • Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
  • Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.

