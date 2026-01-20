Resultado del sorteo de la tarde de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo nº 29219

0300

1045

2820

7087

9974

0609

6433

6894

3472

3185

6494

1923

4668

1182

9736

8742

8657

5293

0474

4812

El número 00 en el mundo de los sueños son los huevos. Este número está asociado a el origen, el potencial y el comienzo de algo nuevo. En la simbología popular, los huevos representan nacimiento, proyectos en gestación y oportunidades que todavía no se manifiestan del todo. Soñar con este número suele interpretarse como una señal de inicio, de algo que está por desarrollarse si se lo cuida y se le da tiempo.

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.