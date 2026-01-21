Resultado del sorteo de la tarde de la quiniela de Catamarca

La Quiniela de Catamarca dio a conocer los resultados del sorteo vespertino Nº 29224, realizado este miércoles, con el siguiente orden de números favorecidos:

1º 3074

2º 9122

3º 5951

4º 6862

5º 4363

6º 6174

7º 0404

8º 3643

9º 4420

10º 4420

11º 2248

12º 0752

13º 3494

14º 9025

15º 5665

16º 5665

17º 4765

18º 3542

19º 4951

20º 6651

En el plano de las interpretaciones tradicionales, el número 43, que encabezó la jornada, está asociado en el mundo de los sueños con la sangre, según la simbología popular utilizada por los apostadores.