Resultado del sorteo de la tarde de la quiniela de Catamarca

La Quiniela de Catamarca dio a conocer los resultados del sorteo vespertino Nº 29224, realizado este miércoles, con el siguiente orden de números favorecidos:
1º 3074
2º 9122
3º 5951
4º 6862
5º 4363
6º 6174
7º 0404
8º 3643
9º 4420
10º 4420
11º 2248
12º 0752
13º 3494
14º 9025
15º 5665
16º 5665
17º 4765
18º 3542
19º 4951
20º 6651
En el plano de las interpretaciones tradicionales, el número 43, que encabezó la jornada, está asociado en el mundo de los sueños con la sangre, según la simbología popular utilizada por los apostadores.