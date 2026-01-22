Resultado del sorteo de la tarde de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la tarde nº 29229

5642

5783

6543

1784

2329

2435

1278

1326

3273

0737

9849

8996

2730

2791

9733

6143

8488

9204

1200

6392

El número 42 en el mundo de los sueños son las zapatillas. En el mundo de los sueños, las zapatillas representan el camino que se recorre, los movimientos y las decisiones cotidianas. Este número está asociado a viajes, cambios de rumbo y a la necesidad de avanzar con firmeza. También puede simbolizar preparación para una nueva etapa o la búsqueda de estabilidad mientras se transita un proceso importante.

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.