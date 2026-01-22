Resultado del sorteo de la tarde de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo de la tarde nº 29229
- 5642
- 5783
- 6543
- 1784
- 2329
- 2435
- 1278
- 1326
- 3273
- 0737
- 9849
- 8996
- 2730
- 2791
- 9733
- 6143
- 8488
- 9204
- 1200
- 6392
El número 42 en el mundo de los sueños son las zapatillas. En el mundo de los sueños, las zapatillas representan el camino que se recorre, los movimientos y las decisiones cotidianas. Este número está asociado a viajes, cambios de rumbo y a la necesidad de avanzar con firmeza. También puede simbolizar preparación para una nueva etapa o la búsqueda de estabilidad mientras se transita un proceso importante.
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.