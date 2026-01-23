Resultado del sorteo de la tarde de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la tarde N.º 29234

1705

5370

3497

0815

9447

7148

0999

1905

9347

9204

0586

8821

4126

1191

4473

0905

3298

8098

4704

9039

El número 05 en el mundo de los sueños es el gato. Este número se asocia con la astucia, la intuición y los movimientos silenciosos. También puede simbolizar personas reservadas, situaciones que se manejan con cautela o la necesidad de actuar con inteligencia antes de exponerse. En muchos casos, el gato advierte sobre engaños leves o decisiones que conviene analizar dos veces.

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.