Resultado del sorteo de la tarde de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo de la tarde nº 29239
- 7647
- 0976
- 4403
- 6818
- 9204
- 5224
- 3352
- 8672
- 1274
- 4004
- 4250
- 1047
- 7305
- 3238
- 9349
- 2303
- 8797
- 6348
- 9850
- 2294
El número 47 en el mundo de los sueños es el muerto. El número 47, asociado en la quiniela tradicional a "El muerto", remite simbólicamente al cierre de una etapa, al fin de un ciclo o a la necesidad de dejar atrás situaciones del pasado. En la interpretación onírica popular, este número suele vincularse con procesos de transformación, despedidas o cambios profundos que permiten iniciar una nueva fase.
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.