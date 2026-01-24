Resultado del sorteo de la tarde de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la tarde nº 29239

7647

0976

4403

6818

9204

5224

3352

8672

1274

4004

4250

1047

7305

3238

9349

2303

8797

6348

9850

2294

El número 47 en el mundo de los sueños es el muerto. El número 47, asociado en la quiniela tradicional a "El muerto", remite simbólicamente al cierre de una etapa, al fin de un ciclo o a la necesidad de dejar atrás situaciones del pasado. En la interpretación onírica popular, este número suele vincularse con procesos de transformación, despedidas o cambios profundos que permiten iniciar una nueva fase.

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.