  • Dólar
  • BNA $1410 ~ $1460
  • BLUE $1470 ~ $1490
  • TURISTA $1833 ~ $1833

22 C ° ST 22.23 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Resultado del sorteo de la tarde de la quiniela de Catamarca

Lunes 27 de enero de 2026.

26 Enero de 2026 23.54

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la tarde nº 29244

  • 1836
  • 4011
  • 1114
  • 0886
  • 6391
  • 8372
  • 3502
  • 0372
  • 7031
  • 4061
  • 5340
  • 6494
  • 6951
  • 7053
  • 0869
  • 3064
  • 3357
  • 3664
  • 2938
  • 1133


 

El número 36 en el mundo de los sueños es la castaña.

La castaña simboliza lo oculto que guarda valor: esfuerzos silenciosos, recompensas que llegan tras la espera y frutos que se revelan con el tiempo. En la quiniela, este número suele asociarse a resultados que se consolidan lentamente, pero con bases firmes y duraderas.

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

  • Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
  • Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
  • Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
  • Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también