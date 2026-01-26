Resultado del sorteo de la tarde de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la tarde nº 29244

1836

4011

1114

0886

6391

8372

3502

0372

7031

4061

5340

6494

6951

7053

0869

3064

3357

3664

2938

1133





El número 36 en el mundo de los sueños es la castaña.

La castaña simboliza lo oculto que guarda valor: esfuerzos silenciosos, recompensas que llegan tras la espera y frutos que se revelan con el tiempo. En la quiniela, este número suele asociarse a resultados que se consolidan lentamente, pero con bases firmes y duraderas.

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.