Resultado del sorteo de la tarde de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo de la tarde nº 29244
- 1836
- 4011
- 1114
- 0886
- 6391
- 8372
- 3502
- 0372
- 7031
- 4061
- 5340
- 6494
- 6951
- 7053
- 0869
- 3064
- 3357
- 3664
- 2938
- 1133
El número 36 en el mundo de los sueños es la castaña.
La castaña simboliza lo oculto que guarda valor: esfuerzos silenciosos, recompensas que llegan tras la espera y frutos que se revelan con el tiempo. En la quiniela, este número suele asociarse a resultados que se consolidan lentamente, pero con bases firmes y duraderas.
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.