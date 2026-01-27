Resultado del sorteo de la tarde de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo de la tarde nª 29249
- 3428
- 3975
- 3270
- 0566
- 7965
- 8056
- 2223
- 5568
- 6721
- 4112
- 3112
- 0116
- 8609
- 8618
- 0724
- 9655
- 6558
- 6496
- 3121
- 9940
El número 28 en el mundo de los sueños son los cerros. Los cerros representan obstáculos, metas elevadas y desafíos que requieren esfuerzo y constancia. En el plano simbólico de la quiniela, este número suele asociarse a procesos que demandan paciencia, pero que conducen a logros importantes una vez superadas las dificultades.
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.