Resultado del sorteo de la tarde de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo de la tarde nº 29254
- 3652
- 3380
- 5033
- 7203
- 9123
- 7587
- 1492
- 8211
- 6152
- 5676
- 7840
- 8506
- 2645
- 6284
- 8801
- 6819
- 6727
- 3875
- 2174
- 3389
El número 52 en el mundo de los sueños son madre e hijo. El número Madre e hijo representa el vínculo protector, el cuidado y la contención emocional. En la simbología onírica de la quiniela, suele asociarse con apoyo familiar, protección, decisiones guiadas por el afecto y situaciones donde prevalece el instinto de resguardo y unión.
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.