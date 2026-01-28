  • Dólar
  • BNA $1415 ~ $1465
  • BLUE $1465 ~ $1485
  • TURISTA $1839.5 ~ $1839.5

25 C ° ST 25.17 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Resultado del sorteo de la tarde de la quiniela de Catamarca

Miércoles 28 de enero de 2026.

28 Enero de 2026 22.00

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la tarde nº 29254

  1. 3652
  2. 3380
  3. 5033
  4. 7203
  5. 9123
  6. 7587
  7. 1492
  8. 8211
  9. 6152
  10. 5676
  11. 7840
  12. 8506
  13. 2645
  14. 6284
  15. 8801
  16. 6819
  17. 6727
  18. 3875
  19. 2174
  20. 3389

 

El número 52 en el mundo de los sueños son madre e hijo. El número Madre e hijo representa el vínculo protector, el cuidado y la contención emocional. En la simbología onírica de la quiniela, suele asociarse con apoyo familiar, protección, decisiones guiadas por el afecto y situaciones donde prevalece el instinto de resguardo y unión.

 

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

  • Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
  • Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
  • Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
  • Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.

