Resultado del sorteo de la tarde de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la tarde nº 29254

3652 3380 5033 7203 9123 7587 1492 8211 6152 5676 7840 8506 2645 6284 8801 6819 6727 3875 2174 3389

El número 52 en el mundo de los sueños son madre e hijo. El número Madre e hijo representa el vínculo protector, el cuidado y la contención emocional. En la simbología onírica de la quiniela, suele asociarse con apoyo familiar, protección, decisiones guiadas por el afecto y situaciones donde prevalece el instinto de resguardo y unión.

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.