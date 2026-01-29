Resultado del sorteo de la tarde de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la tarde nº 29259

9120

2180

3336

8985

4317

1340

9324

9446

0502

7645

8510

5490

9888

4427

5512

9646

7698

7707

4207

6746

El número 20 en el mundo de los sueños es la fiesta.

La fiesta está asociada a celebraciones, encuentros y momentos de alegría compartida. En la simbología onírica de la quiniela, suele interpretarse como un anuncio de buenas noticias, reuniones importantes o un período de distensión tras etapas de esfuerzo o tensión.

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.