Resultado del sorteo de la tarde de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo de la tarde nº 29259
- 9120
- 2180
- 3336
- 8985
- 4317
- 1340
- 9324
- 9446
- 0502
- 7645
- 8510
- 5490
- 9888
- 4427
- 5512
- 9646
- 7698
- 7707
- 4207
- 6746
El número 20 en el mundo de los sueños es la fiesta.
La fiesta está asociada a celebraciones, encuentros y momentos de alegría compartida. En la simbología onírica de la quiniela, suele interpretarse como un anuncio de buenas noticias, reuniones importantes o un período de distensión tras etapas de esfuerzo o tensión.
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.