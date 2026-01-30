Resultado del sorteo de la tarde de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo de la tarde nº 29264
- 8059
- 5660
- 7590
- 7686
- 2815
- 9041
- 6916
- 9245
- 9064
- 9201
- 7302
- 2174
- 6707
- 5924
- 0986
- 0851
- 6704
- 6474
- 4860
- 6810
El número 59 en el mundo de los sueños son las plantas. En el mundo de los sueños de la quiniela, las plantas representan crecimiento, renovación y procesos que están en marcha. Es un número asociado a la paciencia, al cuidado de proyectos personales y a la esperanza de resultados positivos a mediano o largo plazo.
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.