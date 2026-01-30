Resultado del sorteo de la tarde de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la tarde nº 29264

8059

5660

7590

7686

2815

9041

6916

9245

9064

9201

7302

2174

6707

5924

0986

0851

6704

6474

4860

6810

El número 59 en el mundo de los sueños son las plantas. En el mundo de los sueños de la quiniela, las plantas representan crecimiento, renovación y procesos que están en marcha. Es un número asociado a la paciencia, al cuidado de proyectos personales y a la esperanza de resultados positivos a mediano o largo plazo.

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.