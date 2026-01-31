Resultado del sorteo de la tarde de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo de la tarde nº 29269
- 1533
- 3919
- 7138
- 5652
- 1696
- 4530
- 5480
- 9683
- 7562
- 1749
- 9418
- 3408
- 9929
- 4026
- 1368
- 7566
- 4078
- 5725
- 2201
- 1839
El número 33 en el mundo de los sueños es Cristo.
En la quiniela de los sueños, Cristo simboliza protección, fe y guía espiritual. Se asocia a momentos de ayuda, amparo ante dificultades y la necesidad de confiar en un camino correcto, incluso en contextos de incertidumbre.
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.