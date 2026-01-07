Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo vespertino nº 29163
- 3531
- 3613
- 4296
- 0188
- 2361
- 0057
- 7079
- 8170
- 3814
- 8695
- 0571
- 4630
- 6309
- 6620
- 0072
- 9942
- 9107
- 3171
- 3017
- 1204
El número 31 en el mundo de los sueños es la luz. Este número se asocia a la claridad; revelaciones; soluciones que aparecen después de la confusión; ver la verdad de una situación; buen augurio, y caminos que se iluminan. Soñar con el 31 suele interpretarse como un momento de entendimiento, alivio o esperanza, ideal para tomar decisiones importantes.
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.