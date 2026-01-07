  • Dólar
  • BNA $1435 ~ $1485
  • BLUE $1495 ~ $1515
  • TURISTA $1865.5 ~ $1865.5

22 C ° ST 22.45 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Miércoles 7 de enero de 2026.

7 Enero de 2026 14.30

Quiniela de Catamarca

Sorteo vespertino nº  29163

 

  • 3531
  • 3613
  • 4296
  • 0188
  • 2361
  • 0057
  • 7079
  • 8170
  • 3814
  • 8695
  • 0571
  • 4630
  • 6309
  • 6620
  • 0072
  • 9942
  • 9107
  • 3171
  • 3017
  • 1204

El número 31 en el mundo de los sueños es la luz. Este número se asocia a la claridad; revelaciones; soluciones que aparecen después de la confusión; ver la verdad de una situación; buen augurio, y caminos que se iluminan.  Soñar con el 31 suele interpretarse como un momento de entendimiento, alivio o esperanza, ideal para tomar decisiones importantes. 

 

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

  • Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
  • Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
  • Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
  • Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también