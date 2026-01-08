Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo vespertino nº 29168

2895

9197

4103

6122

0445

2805

5000

1622

2701

4034

2950

8883

1204

5817

3897

2945

2803

5977

3370

6662

El número 95 en el mundo de los sueños son los anteojos. En el mundo de los sueños, este número se asocia con la necesidad de ver con claridad, prestar más atención a una situación o descubrir algo que estaba oculto. También puede vincularse con advertencias, revelaciones o momentos en los que hace falta observar mejor antes de tomar decisiones importantes.

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.