Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo vespertino nº2 9 1 8 3
- 8681
- 6613
- 1690
- 1513
- 9959
- 5213
- 0399
- 2547
- 7533
- 9581
- 3588
- 1484
- 1433
- 4356
- 1588
- 4466
- 4145
- 8797
- 4771
- 5196
El número 81 en el mundo de los sueños son las flores. Este número está vinculado a la alegría, los buenos augurios y los momentos de celebración. En la interpretación popular, las flores simbolizan renovación, afecto y noticias agradables. Soñar con este número suele asociarse a una etapa positiva, reencuentros felices o reconocimientos que llegan tras un período de espera.
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.