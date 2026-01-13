Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo vespertino nº 29188
- 9112
- 8063
- 3623
- 1808
- 1950
- 2310
- 4546
- 9483
- 7022
- 6751
- 8280
- 3116
- 9504
- 3899
- 3409
- 5679
- 5991
- 2086
- 4824
- 3637
El número 12 en el mundo de los sueños es el soldado. Este número simboliza disciplina, esfuerzo y perseverancia. En la interpretación popular, el soldado representa la lucha diaria, la constancia y la necesidad de mantenerse firme ante los desafíos. Soñar con este número suele asociarse a momentos en los que es clave no bajar los brazos y avanzar con determinación para alcanzar un objetivo.
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.