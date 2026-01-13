Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo vespertino nº 29188

El número 12 en el mundo de los sueños es el soldado. Este número simboliza disciplina, esfuerzo y perseverancia. En la interpretación popular, el soldado representa la lucha diaria, la constancia y la necesidad de mantenerse firme ante los desafíos. Soñar con este número suele asociarse a momentos en los que es clave no bajar los brazos y avanzar con determinación para alcanzar un objetivo.

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.