  • Dólar
  • BNA $1430 ~ $1480
  • BLUE $1495 ~ $1515
  • TURISTA $1859 ~ $1859

30 C ° ST 30.97 °

Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Miércoles 14 de enero de 2026.

14 Enero de 2026 15.01

Quiniela de Catamarca

Resultado nº

 

  • 4752
  • 5863
  • 9317
  • 3761
  • 9471
  • 1999
  • 2635
  • 0762
  • 3831
  • 3634
  • 6521
  • 5093
  • 8744
  • 7397
  • 1826
  • 5237
  • 5317
  • 1272
  • 5645
  • 4077

El número 52 en el mundo de los sueños son Madre e hijo. Este número está asociado a los vínculos familiares, la protección y el cuidado mutuo. En la interpretación popular, representa el amor incondicional, el apoyo emocional y la unión frente a las dificultades. Soñar con este número suele vincularse con noticias relacionadas a la familia, reconciliaciones o la necesidad de acompañar y ser acompañado.

 

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

  • Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
  • Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
  • Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
  • Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.

