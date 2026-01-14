Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

El número 52 en el mundo de los sueños son Madre e hijo. Este número está asociado a los vínculos familiares, la protección y el cuidado mutuo. En la interpretación popular, representa el amor incondicional, el apoyo emocional y la unión frente a las dificultades. Soñar con este número suele vincularse con noticias relacionadas a la familia, reconciliaciones o la necesidad de acompañar y ser acompañado.

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.