Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Resultado nº
- 4752
- 5863
- 9317
- 3761
- 9471
- 1999
- 2635
- 0762
- 3831
- 3634
- 6521
- 5093
- 8744
- 7397
- 1826
- 5237
- 5317
- 1272
- 5645
- 4077
El número 52 en el mundo de los sueños son Madre e hijo. Este número está asociado a los vínculos familiares, la protección y el cuidado mutuo. En la interpretación popular, representa el amor incondicional, el apoyo emocional y la unión frente a las dificultades. Soñar con este número suele vincularse con noticias relacionadas a la familia, reconciliaciones o la necesidad de acompañar y ser acompañado.
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.