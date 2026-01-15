  • Dólar
  • BNA $1425 ~ $1475
  • BLUE $1485 ~ $1505
  • TURISTA $1852.5 ~ $1852.5

32 C ° ST 35.85 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Jueves 15 de enero de 2026.

15 Enero de 2026 14.10

Quiniela de Catamarca

Sorteo vespertino nº 29198

 

  • 4546
  • 4813
  • 2681
  • 6024
  • 5658
  • 1872
  • 3873
  • 6208
  • 3249
  • 7780
  • 2076
  • 4026
  • 0793
  • 2385
  • 9311
  • 4364
  • 8129
  • 2385
  • 2868
  • 4682

El número 56 en el mundo de los sueños es la caída. Este número se asocia a tropiezos, retrocesos momentáneos o advertencias. En la interpretación popular, no siempre implica algo negativo definitivo, sino la necesidad de prestar atención, frenar o replantear una situación antes de seguir avanzando.

 

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

  • Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
  • Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
  • Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
  • Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también