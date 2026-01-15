Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo vespertino nº 29198
- 4546
- 4813
- 2681
- 6024
- 5658
- 1872
- 3873
- 6208
- 3249
- 7780
- 2076
- 4026
- 0793
- 2385
- 9311
- 4364
- 8129
- 2868
- 4682
El número 56 en el mundo de los sueños es la caída. Este número se asocia a tropiezos, retrocesos momentáneos o advertencias. En la interpretación popular, no siempre implica algo negativo definitivo, sino la necesidad de prestar atención, frenar o replantear una situación antes de seguir avanzando.
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.