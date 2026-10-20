Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Vespertina 13.30 hs

Sorteo n° 30318

1- 5104

2- 5724

3- 3993

4- 9490

5- 8852

6- 4470

7- 8824

8- 2007

9- 4240

10- 1898

11- 3836

12- 3980

13- 7436

14- 0181

15- 9089

16- 5024

17- 9084

18- 4154

19- 6350

20- 4846

El 04 en el mundo de los sueños es La Cama



