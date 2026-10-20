Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Vespertina 13.30 hs
Sorteo n° 30318
1- 5104
2- 5724
3- 3993
4- 9490
5- 8852
6- 4470
7- 8824
8- 2007
9- 4240
10- 1898
11- 3836
12- 3980
13- 7436
14- 0181
15- 9089
16- 5024
17- 9084
18- 4154
19- 6350
20- 4846
El 04 en el mundo de los sueños es La Cama
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20 Octubre de 2026 13.58
Vespertina 13.30 hs
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2- 5724
3- 3993
4- 9490
5- 8852
6- 4470
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