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Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Martes 20 de Octubre del 2026

20 Octubre de 2026 13.58

Vespertina 13.30 hs

Sorteo n° 30318

1- 5104

2- 5724

3- 3993

4- 9490

5- 8852

6- 4470

7- 8824

8- 2007

9- 4240

10- 1898

11- 3836

12- 3980

13- 7436

14- 0181

15- 9089

16- 5024

17- 9084

18- 4154

19- 6350

20- 4846

El 04 en el mundo de los sueños es La Cama

 

 


 

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