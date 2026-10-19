Meningoencefalitis amebiana en Fiambalá: el Colegio Médico explicó los riesgos

El fallecimiento de un niño de 10 años de Fiambalá, asociado a un cuadro de meningoencefalitis amebiana primaria, motivó un pronunciamiento del Colegio Médico de Catamarca, que expresó su profundo pesar y acompañamiento a la familia y consideró oportuno brindar información médico-científica tanto a los profesionales de la salud como a la comunidad.

A través de su comunicado, la institución describió las principales características de esta infección, su forma de transmisión, los síntomas que pueden presentarse y las medidas preventivas recomendadas. Al mismo tiempo, hizo una distinción central respecto del caso registrado en Fiambalá: la confirmación del diagnóstico de la enfermedad no determina, por sí sola, cuál fue la fuente de adquisición de la infección.

En ese sentido, el Colegio Médico advirtió que cualquier eventual vinculación con un establecimiento o una fuente de aguas termales requiere una investigación epidemiológica y sanitaria que permita establecer las circunstancias de la exposición. Por ese motivo, sostuvo que no corresponde anticipar conclusiones ni atribuir responsabilidades sin evidencia suficiente.

Una infección extremadamente infrecuente

La meningoencefalitis amebiana primaria, causada por el microorganismo Naegleria fowleri, es una infección del sistema nervioso central que se caracteriza por ser extremadamente infrecuente, aunque presenta una elevada letalidad y una evolución clínica rápida.

Según explicó el Colegio Médico, esta ameba de vida libre puede encontrarse naturalmente en aguas dulces templadas o cálidas, incluidas las aguas termales. La presencia del microorganismo en ese tipo de ambientes constituye un aspecto relevante para comprender cómo puede producirse la infección y qué medidas preventivas deben tenerse en cuenta.

La entidad detalló que el contagio ocurre cuando el agua contaminada ingresa por las fosas nasales y el microorganismo alcanza el sistema nervioso central. En consecuencia, precisó dos aspectos importantes para evitar interpretaciones equivocadas sobre la enfermedad: no se transmite de persona a persona ni por la ingestión de agua.

Esta aclaración forma parte de la información médico-científica que la institución consideró necesario difundir después del fallecimiento ocurrido en Fiambalá. El objetivo del pronunciamiento es aportar precisiones sobre la enfermedad y orientar tanto a la población como a los equipos sanitarios frente a una infección que, aunque poco frecuente, puede evolucionar con rapidez.

Fiebre, cefalea intensa y vómitos

En relación con los síntomas, la entidad médica señaló que la enfermedad puede comenzar con manifestaciones que incluyen fiebre, dolor de cabeza intenso, náuseas y vómitos. Posteriormente, el cuadro puede evolucionar rápidamente hacia signos de compromiso meníngeo y neurológico.

La rapidez de esa evolución convierte al reconocimiento temprano en un aspecto fundamental. La entidad remarcó especialmente la importancia de considerar los antecedentes recientes de actividades acuáticas en aguas dulces cálidas cuando se evalúa la aparición de síntomas compatibles. De acuerdo con las recomendaciones difundidas, es importante prestar atención a la aparición de manifestaciones como:

Fiebre.

Cefalea intensa.

Náuseas y vómitos.

Rigidez de nuca, como signo que requiere especial atención ante una exposición compatible.

Signos de compromiso meníngeo y neurológico, que pueden aparecer durante la evolución rápida de la enfermedad.

Luego indicó que, ante la aparición de fiebre, cefalea intensa, vómitos o rigidez de nuca después de una exposición compatible, se debe concurrir inmediatamente a un centro asistencial. La institución subrayó así la relevancia de no desatender los síntomas que aparezcan después de actividades en aguas dulces cálidas, especialmente cuando exista la posibilidad de que el agua haya ingresado por las fosas nasales.

Las medidas preventivas recomendadas

En su comunicado, el organismo también enumeró medidas destinadas a reducir el riesgo de exposición al microorganismo. Las recomendaciones se concentran en evitar el ingreso de agua por la nariz durante actividades en ambientes acuáticos y en utilizar agua segura para determinadas prácticas de higiene.

Entre las medidas preventivas señaladas por el Colegio Médico se encuentran:

Evitar la inmersión de la cabeza en aguas termales naturales.

Impedir el ingreso de agua por las fosas nasales.

Utilizar exclusivamente agua estéril, destilada o previamente hervida y enfriada para realizar irrigaciones nasales.

Concurrir inmediatamente a un centro asistencial ante la aparición de fiebre, cefalea intensa, vómitos o rigidez de nuca después de una exposición compatible.

Estas indicaciones integran el mensaje preventivo difundido por la entidad en el marco del caso de Fiambalá. La intención es brindar información clara sobre las circunstancias de exposición mencionadas y las acciones que deben considerarse frente a síntomas que podrían ser compatibles con la enfermedad.

El Colegio Médico también destacó la importancia de que la información llegue a los profesionales sanitarios y a la comunidad, con el propósito de fortalecer el reconocimiento de los cuadros sospechosos y las medidas de prevención.

Aún no se determina dónde se produjo la infección

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento está relacionado con la necesidad de diferenciar el diagnóstico médico de la identificación de la fuente de adquisición de la enfermedad.

En referencia al caso del niño de Fiambalá, la institución sostuvo que la eventual vinculación con un establecimiento o una fuente de aguas termales debe ser confirmada mediante la correspondiente investigación epidemiológica y sanitaria.

La aclaración busca establecer un límite entre la información conocida sobre la enfermedad y las conclusiones que puedan extraerse sobre las circunstancias específicas del caso. Si bien Naegleria fowleri puede encontrarse naturalmente en aguas dulces templadas o cálidas, incluidas las aguas termales, el Colegio Médico consideró que no corresponde atribuir el origen de la infección a un lugar determinado sin evidencia suficiente.

Por esa razón, el organismo manifestó expresamente que no puede anticipar conclusiones ni atribuir responsabilidades antes de que se complete la investigación correspondiente. Esto por la directa relación entre las aguas termales y las Termas de Fiambalá que justamente este mediodía fue cerrado, con la excusa de trabajos en el lugar.

Esta distinción resulta fundamental dentro del mensaje institucional: explicar cómo se produce la infección y cuáles son los ambientes en los que puede encontrarse la ameba no equivale a confirmar que una fuente particular haya sido el origen del caso registrado en Fiambalá.

Vigilancia epidemiológica y capacitación

En el tramo final de su comunicado, el Colegio Médico de Catamarca destacó la necesidad de fortalecer la vigilancia epidemiológica, la capacitación de los equipos de salud y la información preventiva destinada a la comunidad. También expresó su acompañamiento a las medidas que dispongan las autoridades sanitarias de la provincia, en el marco de las acciones que correspondan frente al caso.

El pronunciamiento combina así tres ejes: la difusión de información científica sobre la meningoencefalitis amebiana primaria, la prevención de exposiciones que puedan representar un riesgo y la necesidad de investigar adecuadamente las circunstancias del fallecimiento.

La institución expresó su profundo pesar por la muerte del niño de 10 años y acompañó a su familia, al tiempo que llamó a abordar la situación con información médica y sanitaria precisa.